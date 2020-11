Ginnastica artistica | Serie A | Brixia Brescia lanciata verso il 18° scudetto | le Fate per dominare la Final Six Battaglia al maschile

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Laè lanciatissimala conquista del suo 18mo, il settimo consecutivo. La Leonessa è oggettivamente imbattibile e non dovrebbe avere grossi problemi a prolungare il proprio dominio sullafemminile alle nostre latitudini. La corazzata presieduta da Folco Donati e guidata da Enrico Casella, CT della Nazionale, si appresta a laurearsi Campionessa d’Italia. LaSix dellaA, in programma nel weekend del 21-22 novembre al PalaVesuvio di Napoli, certificherà il valore tecnico di una compagine che sostanzialmente è la stessa che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 con il body azzurro: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio sono molto ...

La Brixia Brescia è lanciatissima verso la conquista del suo 18mo scudetto, il settimo consecutivo. La Leonessa è oggettivamente imbattibile e non dovrebbe avere grossi problemi a prolungare il propri ...