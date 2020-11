Ginevra Lamborghini sfida Elettra con una minigonna inguinale – FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 18 novembre 2020), la sorella della cantanteha condiviso sui social unain cui indossa unacortissima, fan in delirioha condiviso uno scatto sulle sue Instagram Stories in cui appare in posa molto sexy mentre seduta indossa una camicetta bianca ed unache ne evidenzia le gambe affusolate … L'articolocon unaproviene da YesLife.it.