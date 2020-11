Giarrusso, donazione inguaia l'ex iena. La parola ai probiviri M5S (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ' caso Giarrusso ', col super finanziamento raccontato da un'inchiesta di Report, agita le anime del Movimento 5 stelle appena uscito dagli Stati generali, provocando una vera rivolta fra gli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ' caso', col super finanziamento raccontato da un'inchiesta di Report, agita le anime del Movimento 5 stelle appena uscito dagli Stati generali, provocando una vera rivolta fra gli ...

reportrai3 : L'europarlamentare Dino Giarrusso sarebbe stato segnalato ai probiviri M5S dopo l'inchiesta di Report in cui si fa… - FScarfato : RT @reportrai3: L'europarlamentare Dino Giarrusso sarebbe stato segnalato ai probiviri M5S dopo l'inchiesta di Report in cui si fa riferime… - 73Orlando73 : RT @carmenmalmassar: Mi dispiace @DinoGiarrusso mi fidavo di te ma le giustificazioni date nn stanno in piedi 1°le donazioni personali nn s… - pierocalaciura : @73Orlando73 @serebellardinel @Mov5Stelle Scusami Orlando ma questa persona già in passato aveva fatto una donazion… - fabryegio : RT @carmenmalmassar: Mi dispiace @DinoGiarrusso mi fidavo di te ma le giustificazioni date nn stanno in piedi 1°le donazioni personali nn s… -