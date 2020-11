"Già oggi saremmo da zona arancione" (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Abbiamo iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento dellasituazione: in base ai numeri oggi rientreremmo in zona arancione”. A dirlo è il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a Mattino5. Il cambio di colore, però, non potrà avvenire perché i paramentri governativi “guardano indietro ai dati di 15 giorni fa”, mentre “bisognerebbe rifarsi a dati più aggiornati”, spiega Fontana. “oggi vediamo i risultati dell’ordinanza regionale del 22 ottobre, fra qualche giorno inizieremo a vedere anche i dati del lockdown nazionale”. Il presidente regionale invita però alla calma: “All’inzio è meglio un pò di cautela per non dover poi vedere una ripartenza del virus: meglio insomma una cautela iniziale e mettersi in sicurezza”, in quanto “più le misure sono rigorose e più si raggiungono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Abbiamo iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento dellasituazione: in base ai numeririentreremmo in”. A dirlo è il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a Mattino5. Il cambio di colore, però, non potrà avvenire perché i paramentri governativi “guardano indietro ai dati di 15 giorni fa”, mentre “bisognerebbe rifarsi a dati più aggiornati”, spiega Fontana. “vediamo i risultati dell’ordinanza regionale del 22 ottobre, fra qualche giorno inizieremo a vedere anche i dati del lockdown nazionale”. Il presidente regionale invita però alla calma: “All’inzio è meglio un pò di cautela per non dover poi vedere una ripartenza del virus: meglio insomma una cautela iniziale e mettersi in sicurezza”, in quanto “più le misure sono rigorose e più si raggiungono ...

AmiciUfficiale : La classe di #Amici20 è ufficialmente formata! OGGI inizieranno le lezioni, avete già un vostro allievo preferito?… - TgLa7 : #EugenioGaudio, ex rettore della Sapienza, dovrebbe essere il nuovo #commissario alla #sanità in #Calabria. La nomi… - Mov5Stelle : Il #Redditodicittadinanza ha già aiutato 3 milioni e mezzo di persone in difficoltà. Eppure, ancora oggi, c’è chi… - Tigre_E632 : RT @IlMici8: Oggi ho parlato con il proprietario del negozio di animali, candidato al prossimo Nobel per la medicina. Mi ha detto che il va… - graphicmarina : RT @rtl1025: ?? 'Noi abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, t… -

Ultime Notizie dalla rete : Già oggi Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera