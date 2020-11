“Già costretti a scegliere chi curare” Come nel primo lockdown | l’appello dei medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Emergenza coronavirus echi. La situazione sanitaria nella Campania zona rossa “è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo a doverchi curare e chi no”. A denunciarlo all’Adnkronos Salute è Pierino Di Silverio, componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale Campania, che fa il punto sulla situazione dell’emergenza Covid-19 nella Regione. “Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato in Campania il 30% degli operatori”, avverte il rappresentante del sindacato deidel Ssn. “Nelle prossime settimane sarà sempre peggio – continua – e se la curva ...