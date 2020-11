GFVip | Giorgia Migliorati fidanzata di Enock contro Selvaggia Roma | «Cerca visibilità»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) In una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini,, ladi, ha deciso di raccontare la sua verità sul presunto flirt cheavrebbe avuto con il suo compagno. Prima di essere ladel fratello di Mario Balotelli,è stata una sua amica ed era a conoscenza della serata cheaveva trascorso con l’influencer. Proprio per questo motivo le dichiarazioni diall’interno del5 non hanno turbato lasicura della sua storia d’amore con. Poi secondola nota influencer sarebbe alla ridi ...