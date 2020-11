GF Vip, Maria Teresa Ruta attaccata da Maria Monsé (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistata da “Vero”, Maria Monsé accusa Maria Teresa Ruta di non essere stata una vera madre. La showgirl siciliana dice che non lascerebbe mai i suoi figli per inseguire il grande amore, come è successo alla Ruta. È un fiume in piena, Maria Monsé. In un’intervista al settimanale Vero, la showgirl siciliana ha attaccato Maria Teresa Ruta – con la quale aveva polemizzato già in passato – accusandola di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistata da “Vero”,accusadi non essere stata una vera madre. La showgirl siciliana dice che non lascerebbe mai i suoi figli per inseguire il grande amore, come è successo alla. È un fiume in piena,. In un’intervista al settimanale Vero, la showgirl siciliana ha attaccato– con la quale aveva polemizzato già in passato – accusandola di Articolo completo: dal blog SoloDonna

GF_VIP_5 : @Smile_Isa7 Non penso, faranno di tutto per far rimanere Maria Teresa, Stefania, Tommaso, Francesco,Elisabetta e Pierpaolo - GF_VIP_5 : Quali sono i vostri VIP preferiti? Votateli qui ?????????? - blogtivvu : Malgioglio verso il #GFVip: Tommaso Zorzi tra i suoi preferiti e frecciatina a Maria Teresa Ruta - infoitcultura : GF Vip Maria Teresa Ruta nel mirino, Stefania Orlando: “Avrei voluto lo dicessi” - zazoomblog : “Avete sentito?”. GF Vip pubblico senza parole per la sparata di Maria Teresa Ruta. Uno scivolone clamoroso - #“Av… -