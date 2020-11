Gf Vip | grande novità in arrivo | Signorini vuota il sacco

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alfonsoannuncia una grandissima rivelazione per tutti i fan delFratello e non solo. Aprite bene le orecchie che arriva una notizia bomba. Se ne parlava già da diverso tempo, ma ora dal conduttore Alfonsoè arrivata la conferma ufficiale. Chissà come reagiranno i fan appena apprenderanno questa notizia. Ed i concorrenti