GF Vip | Enock Barwuah malinconico | ”Ho deluso Tutti”

Enock Barwuah sta attraversando un momento un po' complicato. A destabilizzare il percorso in casa del fratello di Mario Balotelli, è stato l'ingresso in caso dell'Influencer Selvaggia Roma. Selvaggia, in Casa, ha raccontato di aver baciato Enock ad una festa quando quest'ultimo era già fidanzato con la sua attuale compagna. Barwuah ha smentito la versione della new-entry, dichiarandosi fedele al 100% per 100% alla sua dolce metà. Scopriamo cos'è successo in Casa nelle ultime ore. Andrea Zelletta cerca di dare un po' di conforto al suo amico Enock Barwuah Le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Selvaggia, hanno destabilizzato il percorso da gieffino di Enock, che fino a quel momento si era goduto a pieno la sua esperienza da gieffino. Il calciatore, nel corso della ...

