GF Vip, Elisabetta sbrocca contro Selvaggia: «Vai a cagare! Mi sono rotta i cogli0ni». La Roma: «Te rode il culo? Grattatelo col bicarbonato!» – Video

Elisabetta Gregoraci (US Endemol Shine) La pazienza di Elisabetta ha un limite. Dopo le diverse provocazioni subite da parte di Selvaggia e prime avvisaglie di scontro tra le due, la Roma e la Gregoraci sono arrivate quest'oggi ai ferri corti. A sbottare è stata l'ex di Briatore, che – origliando i commenti che la coinquilina stava facendo con Pierpaolo nel cucurio – si è definita stanca di essere bollata come poco sincera e opportunista nel rapporto con Pretelli: "La devi smettere di dire un sacco di stronz*te sul mio conto, mi sono rotta i cogli*oni! (…) Chi è (Selvaggia, ndDM) per dire certe cose, basta! Basta parlare sempre di sta roba, non ne posso più (…) Mi sono rotta le scatole, e sei ...

