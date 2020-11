GF VIP | Adua Del Vesco ha baciato una donna | ecco chi

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nuovi gossip aleggiano intorno adDele al Grande Fratello VIP:cosa ha raccontato Giacomo Urtis. Il chirurgo estetico Giacomo Urtis è entrato a far parte del Grande Fratello VIP con un ruolo molto particolare. Urtis, infatti, è stato scelto dagli autori del reality per rivelare, giorno per giorno, presunti scoop sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com