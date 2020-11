GF Vip 5, pubblico sotto shock per le ultime dichiarazioni di Mario Batelli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Difendere i propri familiari, a maggior ragione un fratello minore a cui si è molto legati, è sacrosanto, ma c’è modo e modo di farlo; questa è l’opinione della maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip 5 che hanno assistito sia alle accuse di Selvaggia Roma ai danni di Enock Barwuah (la ragazza sostiene che lui l’abbia baciata e invitata in camera lo scorso agosto, mentre era già fidanzato con Giorgia), sia alla replica del fratello di lui, Mario Balotelli, sui social. Le parole del calciatore, infatti, sono apparse di cattivo gusto perché molto minacciose, a detta di molti dal retrogusto quasi “mafioso”. “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE” ha scritto l’ex campione della nazionale sui social. “La vita non è al GF quando si sparla a caso poi si prendono le proprie ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Difendere i propri familiari, a maggior ragione un fratello minore a cui si è molto legati, è sacrosanto, ma c’è modo e modo di farlo; questa è l’opinione della maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip 5 che hanno assistito sia alle accuse di Selvaggia Roma ai danni di Enock Barwuah (la ragazza sostiene che lui l’abbia baciata e invitata in camera lo scorso agosto, mentre era già fidanzato con Giorgia), sia alla replica del fratello di lui,Balotelli, sui social. Le parole del calciatore, infatti, sono apparse di cattivo gusto perché molto minacciose, a detta di molti dal retrogusto quasi “mafioso”. “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE” ha scritto l’ex campione della nazionale sui social. “La vita non è al GF quando si sparla a caso poi si prendono le proprie ...

