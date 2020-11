GF Vip 5 | Andrea sulla camera da letto della contessa | «Mamma che canile Puzza di mer*a» – Video

(Di mercoledì 18 novembre 2020)Zelletta (US Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip si respira un’aria pesante, e non è una metafora. Ieri Stefania esi sono lasciati andare a delle considerazionistanza dae sul cattivo e fastidioso odore che sembra caratterizzarla. Ad introdurre il discorso è stata proprio la Orlando, che ha chiesto all’ex tronista e ad Enock se avessero sentito unaaleggiare nellaDe Blanck. Zelletta immediatamente ‘rincara la dose’: “che, brutta proprio! (, ndDM) di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione (…)mia oh oggi stavo sul divano, lì proprio da vomitare mi veniva“ afferma ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che, tra Andrea, Massimiliano e Dayane, il primo VIP salvo è... DAYANE! #GFVIP - DayaneMivida : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che, tra Andrea, Massimiliano e Dayane, il primo VIP salvo è... DAYANE! #GFVIP - lasara_81 : Le buste con i gossip di Giacomo Urtis ?? Andrea Zelletta crede che potrebbe essere vera la busta per lui ??Adua De… - irethebrave : Che schifo, mandate qualcuno a pulire! #GFVIP GF Vip, Andrea e Stefania si lament… - MarioBro66 : Puzza choc in camera della contessa ?? #gfvip #zorzi #StefaniaOrlando #AndreaZelletta #Zorzini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

Cristiano Malgioglio non ha nascosto di aver accettato di partecipare di nuovo al GF Vip perché non c’è casa più sicura di quella di Cinecittà.Cristiano Malgioglio pronto per il ritorno al GF Vip: "Lo farò per Alfonso Signorini" Non è Grande Fratello Vip senza Cristiano Malgioglio e, per ...