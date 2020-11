GF Vip 5 | Andrea sulla camera da letto della contessa | «Mamma che canile Puzza di mer*a» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 18 novembre 2020)Zelletta (US Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip si respira un’aria pesante, e non è una metafora. Ieri Stefania esi sono lasciati andare a delle considerazionistanza dae sul cattivo e fastidioso odore che sembra caratterizzarla. Ad introdurre il discorso è stata proprio la Orlando, che ha chiesto all’ex tronista e ad Enock se avessero sentito unaaleggiare nellaDe Blanck. Zelletta immediatamente ‘rincara la dose’: “che, brutta proprio! (, ndDM) di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione (…)mia oh oggi stavo sul divano, lì proprio da vomitare mi veniva“ afferma ...