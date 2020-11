Gerry Scotti racconta la drammatica esperienza relativa al Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) A un passo dalla terapia intensiva, Gerry Scotti, racconta la sua drammatica esperienza dopo le complicazioni dopo la positività al Covid Ai microfoni de Il Corriere della Sera, Gerry Scotti ha raccontato la sua drammatica esperienza relativa alle complicazioni da Covid. “Quando mi hanno detto che mi ricoveravano sono diventato verde, ho sudato freddo. Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza“. Appena scoperta la positività, Gerry Scotti si è barricato in casa sperando di effettuare il protocollo domiciliare ma, purtroppo, al secondo controllo così non è stato. “Avevo tutti i parametri ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 novembre 2020) A un passo dalla terapia intensiva,la suadopo le complicazioni dopo la positività alAi microfoni de Il Corriere della Sera,hato la suaalle complicazioni da. “Quando mi hanno detto che mi ricoveravano sono diventato verde, ho sudato freddo. Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza“. Appena scoperta la positività,si è barricato in casa sperando di effettuare il protocollo domiciliare ma, purtroppo, al secondo controllo così non è stato. “Avevo tutti i parametri ...

