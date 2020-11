Gerry Scotti parla del suo ricovero per il Covid e attacca i negazionisti (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo scorso 26 ottobre Gerry Scotti ha rivelato di aver contratto il Covid. Dopo pochi giorni le condizioni del conduttore si sono aggravate e è stato ricoverato in ospedale. Adesso che il celebre volto Mediaset è uscito dall’incubo, ha deciso di raccontare i momenti drammatici passati con il casco d’ossigeno, in un’intervista rilasciata a Renato Franco per Il Corriere. “I medici mi dicevano di non spaventarmi: non la mettiamo in terapia intensiva ma in una stanza a fianco perché abbiamo bisogno di attaccare al suo corpo una serie di strumenti per monitorarla, per sapere se la sua macchina, il suo corpo, ha bisogno di cure particolari. Ero in una stanzina, di là c’era la sliding door della vita di tantissime persone. Con due altri pazienti ci strizzavamo l’occhio, dai che ce la fai. Ho appurato — stando lì, due notti e ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo scorso 26 ottobreha rivelato di aver contratto il. Dopo pochi giorni le condizioni del conduttore si sono aggravate e è stato ricoverato in ospedale. Adesso che il celebre volto Mediaset è uscito dall’incubo, ha deciso di raccontare i momenti drammatici passati con il casco d’ossigeno, in un’intervista rilasciata a Renato Franco per Il Corriere. “I medici mi dicevano di non spaventarmi: non la mettiamo in terapia intensiva ma in una stanza a fianco perché abbiamo bisogno dire al suo corpo una serie di strumenti per monitorarla, per sapere se la sua macchina, il suo corpo, ha bisogno di cure particolari. Ero in una stanzina, di là c’era la sliding door della vita di tantissime persone. Con due altri pazienti ci strizzavamo l’occhio, dai che ce la fai. Ho appurato — stando lì, due notti e ...

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - Corriere : Lunedì Gerry Scotti è uscito dall’ospedale dove è stato ricoverato 10 giorni per Covid. Ripercorre i suoi giorni in… - stanzaselvaggia : A proposito di Gerry Scotti (siamo tutti felici di rivederlo a casa e in forma), l’intervista al @Corriere di oggi… - andrea_b92 : RT @Cambiacasacca: E pure Gerry Scotti, 64 anni, 180 kg e trigliceridi a 305, s'é salvato dal Coviddi. - kalyaMail : RT @Cambiacasacca: E pure Gerry Scotti, 64 anni, 180 kg e trigliceridi a 305, s'é salvato dal Coviddi. -