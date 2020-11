Gerry Scotti: il racconto drammatico “Ho usato il casco per l’ossigeno” (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un’intervista al “Corriere” il conduttore Gerry Scotti ha ripercorso i dieci giorni di ospedalizzazione per Covid-19, da cui ora è guarito. Il presentatore è arrivato all’ultimo step di cure prima della terapia intensiva. Gerry Scotti, ricoverato 10 giorni per Covid, è uscito il 16 novembre dall’Humanitas di Rozzano. In un’intervista al Corriere della Sera il conduttore televisivo ha ripercorso i suoi giorni in ospedale. Gerry Scotti racconta il ricovero Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un’intervista al “Corriere” il conduttoreha ripercorso i dieci giorni di ospedalizzazione per Covid-19, da cui ora è guarito. Il presentatore è arrivato all’ultimo step di cure prima della terapia intensiva., ricoverato 10 giorni per Covid, è uscito il 16 novembre dall’Humanitas di Rozzano. In un’intervista al Corriere della Sera il conduttore televisivo ha ripercorso i suoi giorni in ospedale.racconta il ricovero Articolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - HuffPostItalia : Gerry Scotti: 'Dalla mia stanza vedevo 24 persone intubate: pregavo per loro invece che per me' - chetempochefa : “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di… - kiara86769608 : RT @tpi: Caso Gerry Scotti: se i giornaloni ritengono più credibile un ufficio stampa di un giornale (di Giulio Gambino). Auguri di pronta… - necksheep : RT @octaviiasbunker: x: gerry hai la febbre? gerry: no, perché? x: scotti -