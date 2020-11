Gerry Scotti guarito, il racconto dopo la terapia intensiva: «Prendete i negazionisti e lasciateli un’ora in quella stanza» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)«Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza. Pregavo per loro invece che pregare per me». Durante i giorni del suo ricovero dopo essere risultato positivo al Coronavirus, Gerry Scotti è riuscito sempre a tenersi lontano dalla terapia intensiva. Eppure, dalla sua stanza all’Humanitas di Rozzano, vedeva tutti gli altri pazienti ricoverati, come racconta al Corriere della Sera. «I medici – spiega il conduttore – mi dicevano di non spaventarmi: non la mettiamo in terapia intensiva ma in una stanza a fianco perché abbiamo bisogno di monitorarla, per sapere se la sua macchina, il suo corpo, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)«Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza. Pregavo per loro invece che pregare per me». Durante i giorni del suo ricoveroessere risultato positivo al Coronavirus,è riuscito sempre a tenersi lontano dalla. Eppure, dalla suaall’Humanitas di Rozzano, vedeva tutti gli altri pazienti ricoverati, come racconta al Corriere della Sera. «I medici – spiega il conduttore – mi dicevano di non spaventarmi: non la mettiamo inma in unaa fianco perché abbiamo bisogno di monitorarla, per sapere se la sua macchina, il suo corpo, ...

