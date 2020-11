Gerry Scotti, gli effetti del Covid: “Ho perso dieci chili” (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ il momento delle testimonianze per Gerry Scotti, finalmente dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per quasi due settimane, e attualmente occupato a riportare la sua esperienza alle prese con il Covid. Come per altri colleghi, anche per la star di Caduta Libera il contagio si è palesato in maniera più violenta del solito; fin dall’inizio, la richiesta dei medici fu quella di un ricovero precauzionale, con lo stesso conduttore arrivato a un passo dalla terapia intensiva (fortunatamente evitata). “Ci sono rimasto per 13 giorni“, ha spiegato dunque Scotti, ospite in collegamento a Radio Deejay. “Negli ultimi tre ho dovuto imparare da capo a camminare, mangiare, muovermi e respirare“. In collegamento radio, Gerry Scotti racconta le sue due settimane di terapia: “Alla fine ho ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ il momento delle testimonianze per, finalmente dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per quasi due settimane, e attualmente occupato a riportare la sua esperienza alle prese con il. Come per altri colleghi, anche per la star di Caduta Libera il contagio si è palesato in maniera più violenta del solito; fin dall’inizio, la richiesta dei medici fu quella di un ricovero precauzionale, con lo stesso conduttore arrivato a un passo dalla terapia intensiva (fortunatamente evitata). “Ci sono rimasto per 13 giorni“, ha spiegato dunque, ospite in collegamento a Radio Deejay. “Negli ultimi tre ho dovuto imparare da capo a camminare, mangiare, muovermi e respirare“. In collegamento radio,racconta le sue due settimane di terapia: “Alla fine ho ...

