Gerry Scotti: “Film fantascienza vedere 24 persone intubate” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alessandro Nunziati “Quando mi hanno detto che mi ricoveravano sono diventato verde, ho sudato freddo. Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza”. A raccontare la terribile esperienza in ospedale a causa del Covid è Gerry Scotti, che in un’intervista sul Corriere ripercorre le tappe che lo hanno portato ad attraversare Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alessandro Nunziati “Quando mi hanno detto che mi ricoveravano sono diventato verde, ho sudato freddo. Io li vedevo tutti, vedevo 24immobili, intubate, come nei film di”. A raccontare la terribile esperienza in ospedale a causa del Covid è, che in un’intervista sul Corriere ripercorre le tappe che lo hanno portato ad attraversare Impronta Unika.

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - cryinglivhtning : RT @octaviiasbunker: x: gerry hai la febbre? gerry: no, perché? x: scotti - arual812 : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti in PRIMA PAGINA al CORRIERE DELLA SERA! ? #GerryScotti #CadutaLibera #AscoltiTv @Corriere -