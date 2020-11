Germania kaputt La Spagna la umilia 6-0 e Dagospia infierisce | Peggio del processo di Norimberga

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020). Ladi Luis Enrique la travolge 6-0 nell'ultima gara del gruppo A4 di Nations League e vola in semifinale, dove affronterà la Francia di Mbappè e Pogba. In gol per le furie rosse lo scatenato Ferran Torres (tripletta), lo juventino Morata, Rodri e Oyarzabal. Per gli uomini di Joachim Low, campioni del Mondo nel 2014 , una devastante figuraccia internazionale con ben pochi precedenti. Non ci si giocava la Coppa del Mondo, ma a Siviglia è andato in scena un piccolo Maracanazo teutonico. E, con perfidia, ironizza: "Lanon veniva punita così duramente per i suoi errori daldi".