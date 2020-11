Germania: arresti durante la manifestazione contro le restrizioni anti-Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Proteste contro le restrizioni governative nella capitale tedesca: a Berlino, nei pressi della Porta di Brandeburgo, migliaia di manifestanti si sono radunati al grido: “Giù le mani dai nostri diritti”. Alcuni manifestanti particolarmente esagitati, sono stati arrestati dopo essere venuti a contatto con la polizia. Proprio in queste ore, la Germania approverà nei due rami del Parlamento le nuove misure per il contenimento della pandemia. Leggi su blogo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Protestelegovernative nella capitale tedesca: a Berlino, nei pressi della Porta di Brandeburgo, migliaia di manifestsi sono radunati al grido: “Giù le mani dai nostri diritti”. Alcuni manifestparticolarmente esagitati, sono stati arrestati dopo essere venuti a contatto con la polizia. Proprio in queste ore, laapproverà nei due rami del Parlamento le nuove misure per il contenimento della pandemia.

