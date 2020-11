George Clooney spiega perché ha regalato un milione di dollari ad ogni suo amico (Di mercoledì 18 novembre 2020) George Clooney ha confermato di aver regalato un milione di dollari ad ognuno dei suoi amici più stretti in occasione di un invito a cena, spiegando perché lo ha fatto. George Clooney ha raccontato di quando, sette anni fa, decise di regalare un milione di dollari a ciascuno dei suoi amici più stretti. L'attore li invitò a cena e consegnò loro delle valigie con il denaro in contanti. Apparso sulla copertina del nuovo numero di GQ, George Clooney ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della sua carriera professionale ma anche della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti curiosi che lo riguardano. Tra questi, non manca quello risalente al 2013, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha confermato di averundiad ognuno dei suoi amici più stretti in occasione di un invito a cena,ndolo ha fatto.ha raccontato di quando, sette anni fa, decise di regalare undia ciascuno dei suoi amici più stretti. L'attore li invitò a cena e consegnò loro delle valigie con il denaro in contanti. Apparso sulla copertina del nuovo numero di GQ,ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della sua carriera professionale ma anche della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti curiosi che lo riguardano. Tra questi, non manca quello risalente al 2013, ...

