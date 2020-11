Genova, il city manager della cultura nella bufera per un tweet su "007 donna e nera" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sotto accusa anche da parte dell'opposizione in consiglio comunale, ha annunciato l'intenzione di togliersi da Twitter, ma in un altro messaggio se la prende col governo che impone la clausura ai propri cittadini "cristiani" e apre le frontiere a "clandestini islamici, a volte... Leggi su repubblica (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sotto accusa anche da parte dell'opposizione in consiglio comunale, ha annunciato l'intenzione di togliersi da Twitter, ma in un altro messaggio se la prende col governo che impone la clausura ai propri cittadini "cristiani" e apre le frontiere a "clandestini islamici, a volte...

"James Bond sarà Donna e nera. Anna Bolena l'hanno fatta mulatta (era bionda con gli occhi azzurri). Le sinistre stanno demolendo ogni presupposto culturale della nostra civiltà". Il contenuto di un t ...

Tweet '007 donna e nera', bufera su cultural manager Genova

"James Bond sarà Donna e nera. Anna Bolena l'hanno fatta mulatta (era bionda con gli occhi azzurri). Le sinistre stanno demolendo ogni presupposto culturale della nostra civiltà".

"James Bond sarà Donna e nera. Anna Bolena l'hanno fatta mulatta (era bionda con gli occhi azzurri). Le sinistre stanno demolendo ogni presupposto culturale della nostra civiltà". Il contenuto di un t ...