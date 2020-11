Gazprom-Rusvelo, preso Kreuziger per il 2021 (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - Roman Kreuziger è un nuovo corridore della Gazprom-Rusvelo . Il ciclista di 34 anni ceco ha lasciato la Ntt Pro Cycling ed ha firmato un accordo per il 2021 con il team russo. Gazprom che porta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - Romanè un nuovo corridore della. Il ciclista di 34 anni ceco ha lasciato la Ntt Pro Cycling ed ha firmato un accordo per ilcon il team russo.che porta ...

Cyclingtimenews : Quattro innesti per la Gazprom Rusvelo - Fanta_Cycling : ?????Nuova avventura per Roman Kreuziger che firma per la Gazprom Rusvelo per il 2021 ?? #cycling #ciclismo #Gazprom… -