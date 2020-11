Gallavotti: "Gli effetti Covid sulla mente? ​Vi dico che cosa può accadere" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Valentina Dardari La biologa ha spiegato che “il Covid può influire sulle nostre capacità mentali a medio e lungo termine”. In molti guariti permane una stanchezza mentale Anche una volta guariti dal nuovo coronavirus, le nostre capacità mentali potrebbero risentirne non poco. La biologa Barbara Gallavotti intervenuta nella trasmissione “Di Martedì” in onda su La7, ha spiegato che “il Covid può influire sulle nostre capacità mentali a medio e lungo termine, in molti, una volta guariti, lamentano una specie di nebbia e stanchezza mentale, sono i cosiddetti strascichi”. Gallavotti: "Strascichi del virus" L'esperta ha inoltre sottolineato che questi sintomi sarebbero riferibili a una persona su venti. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Valentina Dardari La biologa ha spiegato che “il; influire sulle nostre capacità mentali a medio e lungo termine”. In molti guariti permane una stanchezza mentale Anche una volta guariti dal nuovo coronavirus, le nostre capacità mentali potrebbero risentirne non poco. La biologa Barbaraintervenuta nella trasmissione “Di Martedì” in onda su La7, ha spiegato che “il; influire sulle nostre capacità mentali a medio e lungo termine, in molti, una volta guariti, lamentano una specie di nebbia e stanchezza mentale, sono i cosiddetti strascichi”.: "Strascichi del virus" L'esperta ha inoltre sottolineato che questi sintomi sarebbero riferibili a una persona su venti. ...

Con i suoi interventi, a DiMartedì, la giornalista scientifica ci spiega il covid e i negazionisti. Formazione classica e scientifica insieme, due figlie e una cartellina sul desktop sulla «stupidità

