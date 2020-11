Fukushima, scaricare l’acqua radioattiva nell’oceano è un’azione ingiustificabile: va fermata (Di mercoledì 18 novembre 2020) di Giuseppe Onufrio* Dall’incidente di Fukushima – dieci anni il prossimo 11 marzo – per raffreddare il combustibile fuso presente nei tre reattori sono stati impiegati circa 3 metri cubi d’acqua all’ora. A quest’acqua che si è andata contaminando nel tempo, si aggiunge quella che entra con le piogge e, purtroppo, con i tifoni tropicali e gli allagamenti. Tutta quest’acqua è stata sinora trattata da un sistema (contestato da Greenpeace) a osmosi inversa (Alps) e, dopo il trattamento, stoccata in grandi serbatoi. In questo momento dunque a Fukushima sono conservate oltre 1,2 milioni di tonnellate di acqua trattata e radioattiva che il governo giapponese vuole scaricare in mare. Un recente rapporto di Greenpeace – “The reality of the Fukushima radioactive water crisis” – mostra come quest’acqua trattata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) di Giuseppe Onufrio* Dall’incidente di– dieci anni il prossimo 11 marzo – per raffreddare il combustibile fuso presente nei tre reattori sono stati impiegati circa 3 metri cubi d’acqua all’ora. A quest’acqua che si è andata contaminando nel tempo, si aggiunge quella che entra con le piogge e, purtroppo, con i tifoni tropicali e gli allagamenti. Tutta quest’acqua è stata sinora trattata da un sistema (contestato da Greenpeace) a osmosi inversa (Alps) e, dopo il trattamento, stoccata in grandi serbatoi. In questo momento dunque asono conservate oltre 1,2 milioni di tonnellate di acqua trattata eche il governo giapponese vuolein mare. Un recente rapporto di Greenpeace – “The reality of theradioactive water crisis” – mostra come quest’acqua trattata ...

