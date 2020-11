Francesco Coco, che fine ha fatto il calciatore? Ecco oggi com’è e cosa fa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ex calciatore, finito spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana, che fine ha fatto Francesco Coco? Eccolo oggi. Francesco Coco, la carriera dell’ex calciatore Classe 1977, di origini siciliane, ma cresciuto a Legnano, Francesco Coco è noto per essere un ex calciatore di Milan, Inter, Barcellona e anche della Nazionale Italiana. Finito spesso al L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ex, finito spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana, chehalo, la carriera dell’exClasse 1977, di origini siciliane, ma cresciuto a Legnano,è noto per essere un exdi Milan, Inter, Barcellona e anche della Nazionale Italiana. Finito spesso al L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

sportli26181512 : #Radio Napoli-Milan, Coco: “Gli azzurri possono puntare allo scudetto. Gattuso? E’ meglio di Conte”: Napoli-Milan,… - ilgiornale : In esclusiva per - heel_Fabri : @markorgull @SoloMilan68 Siamo sopravvissuti anche alla cessione di Francesco Coco. L'erede di Maldini - INTERINMYHEART1 : RT @mxtteog: caro massimiliano, non mi aspetto che tu ricordi le prime settimane di programma quando francesco e tommaso erano già bibì e c… - mxtteog : caro massimiliano, non mi aspetto che tu ricordi le prime settimane di programma quando francesco e tommaso erano g… -