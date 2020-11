FOTO | VIDEO | Primo viaggio lampo sul People Mover di Bologna

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) BOLOGNA – C’è il frequent flyer che approfitta anche dei pochi minuti di attesa per sbrigare un po’ di lavoro sul portatile, seduto su una panchina della stazione Aeroporto. E c’è chi arriva alla rampa un po’ per caso, trafelato, coi valigioni, perché ha scoperto all’ultimo momento che a Bologna gira da oggi una monorotaia che porta direttamente in stazione. “Sette minuti vero? Ma il Lazzaretto dov’è?”, chiede con una nota di panico. Sì, è decisamente il Lazzaretto l’oggetto misterioso per i viaggiatori (ma ci sono anche i bolognesi curiosi) che questa mattina hanno sperimentato per la prima volta il People Mover. Ne sanno qualcosa le gentili addette reclutate da Tper col compito di accogliere ed informare i passeggeri. “Scusi, ma dopo Lazzaretto va in stazione vero?”.