Formazioni ufficiali Polonia-Olanda | Nations League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ledi, gara valevole per la sesta e ultima giornata del girone A di Uefa. Gli Oranje, fermi al secondo posto nel girone in cui è presente anche l’Italia (al momento prima), hanno l’obbligo di vincere e sperare in un passo falso degli azzurri per agguantare la prima posizione. Alla Stadion ?l?ski di Chorzów il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20.45. Le: In attesa: In attesa SportFace.