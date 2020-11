FORMAZIONI Bosnia Italia: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/21: FORMAZIONI Bosnia Italia Ecco gli schieramenti ufficiali di Bosnia Erzegovina-Italia, match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021. Bosnia (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Gojak; Tatar, Prevljak, Krunic. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali diErzegovina-, match valido per la 6ª giornata del gruppo A della Nations League 2020/2021.(4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Gojak; Tatar, Prevljak, Krunic.(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Leggi su Calcionews24.com

cn1926it : #Bosnia-#Italia, le formazioni ufficiali: c’è #Insigne, #Berardi e #Belotti completano il tridente - infobetting : Bosnia-Italia (Nations League, 18 novembre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - sportli26181512 : Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A Sarajevo la Nazionale di Mancini (sostitui… - tuttonapoli : Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne ancora titolare nel tridente - SkySport : Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE -