Fontana: “Oggi numeri Lombardia sono da zona arancione”. Puglia verso zona rossa. (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si dice ottimista il governatore Attilio Fontana sui numeri della pandemia: “I numeri della Regione Lombardia sono da zona arancione” e spiega: “L’Rt è sceso in maniera sostanziale. Ma la cautela ci impone di aspettare due settimane”. La Puglia è invece in lizza per il cartellino rosso. Riguardo la situazione pugliese Lopalco è stato chiaro: “Gli operatori sono molto stressati, quindi qualunque iniziativa che possa allentare la morsa sugli ospedali e sulla sanità territoriale è benvenuta. In base a una parte dei 21 indicatori del ministero della Salute che stabiliscono le aree di rischio, la Puglia è ancora in zona arancione, poiché l’indice Rt è attorno a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si dice ottimista il governatore Attiliosuidella pandemia: “Idella Regionedae spiega: “L’Rt è sceso in maniera sostanziale. Ma la cautela ci impone di aspettare due settimane”. Laè invece in lizza per il cartellino rosso. Riguardo la situazione pugliese Lopalco è stato chiaro: “Gli operatorimolto stressati, quindi qualunque iniziativa che possa allentare la morsa sugli ospedali e sulla sanità territoriale è benvenuta. In base a una parte dei 21 indicatori del ministero della Salute che stabiliscono le aree di rischio, laè ancora inarancione, poiché l’indice Rt è attorno a ...

