Fontana: "Lombardia sul plateau Oggi saremmo zona arancione" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid, il governatore lombardo Attilio Fontana: "Iniziata fase di leggero miglioramento, Oggi saremmo zona arancione" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid, il governatore lombardo Attilio: "Iniziata fase di leggero miglioramento," Segui su affaritaliani.it

Rinaldi_euro : A @QRepubblica un grandissimo @Capezzone asfalta #Quartapelle sulle critiche alla Regione Lombardia e Fontana ???????????? - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - LegaSalvini : ++ LA LOMBARDIA IN AIUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA #CONTE ++ Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni d… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Fontana e i contagi in Lombardia: «Siamo arrivati in cima al plateau, ora inizia la di... - Cr_patty64 : Lombardia, Fontana: “Nostri numeri oggi sono da zona arancione, ma fino al 27 saremo area rossa”. In Regione ieri 8… -