Fontana: “Il 27 novembre chiederemo zona arancione per la Lombardia” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Tecnicamente da venerdì i parametri della Regione Lombardia ci dicono che siamo già entrati in zona arancione. Il Dpcm però ci impone che questi parametri vengano mantenuti o addirittura migliorati per due settimane. Quindi il 27 novembre scadono queste due settimane e, se le cose andranno nel verso giusto, potremo chiedere di essere trasferiti in zona arancione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. “Se le condizioni saranno positive, dopo aver fatto un’attenta analisi con i nostri tecnici e con quelli del Ministero, nell’ambito di un’assoluta sicurezza chiederemo di essere ammessi alla zona arancione. Se la situazione dovesse mantenersi come quella odierna, se da parte dei cittadini ci ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Tecnicamente da venerdì i parametri della Regione Lombardia ci dicono che siamo già entrati in. Il Dpcm però ci impone che questi parametri vengano mantenuti o addirittura migliorati per due settimane. Quindi il 27scadono queste due settimane e, se le cose andranno nel verso giusto, potremo chiedere di essere trasferiti in”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a SkyTg24. “Se le condizioni saranno positive, dopo aver fatto un’attenta analisi con i nostri tecnici e con quelli del Ministero, nell’ambito di un’assoluta sicurezzadi essere ammessi alla. Se la situazione dovesse mantenersi come quella odierna, se da parte dei cittadini ci ...

