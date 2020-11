Folliero | Io | ultima ' signorina Buonasera' vi racconto come diventai cult

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Michele Vanossi Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore Gribaudo, un estratto di Le signorinedi Michele Vanossi, in uscita in libreria il 19 novembre, e in particolare stralci dell'intervista a Emanuela. Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore Gribaudo, un estratto di Le signorinedi Michele Vanossi, in uscita in libreria il 19 novembre, e in particolare stralci dell'intervista a Emanuela. Onorata di essere stata l'annunciatrice delle tv italiane e dispiaciuta di aver dismesso i panni? Lo sapevo da tempo e ho avuto modo di piangere, pensarci e metabolizzare: tutto ha un inizio e una fine! Questo rumor relativo all’annunciatrice mi ha fatta diventare quasi un; mi sto godendo ...