Fisco | assegno unico e lavoro femminile Assunzioni di medici e infermieri Il testo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Mattarella firma il ddl Bilancio, corsa contro il tempo per approvarlo entro la fine dell’anno. Al via l’esame della Camera.ai giovani e sgravi fiscali per chi assume al Sud. Fondi a sanità e vaccini anti Covid

Corriere della Sera

Mattarella firma il ddl Bilancio, corsa contro il tempo per approvarlo entro la fine dell’anno. Al via l’esame della Camera. Lavoro ai giovani e sgravi fiscali per chi assume al Sud. Fondi a sanità e ...E’ stato presentato dal governo alla Camera dei deputati il disegno di legge di bilancio per il 2021 e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha firmato. Lo scostamento di bilancio sarà ...