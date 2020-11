Fiorentina, Commisso: «Tutto su Iachini e Prandelli. Sarri? Mai incontrato» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del cambio in panchina e della suggestione Maurizio Sarri. Le sue parole Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole riportate dal LabaroViola.it. Iachini – «Il contratto di Iachini non scadeva alla fine della scorsa stagione. Io non ho mai incontrato nessun allenatore ma ciò che non significa che Pradè e Joe Barone non hanno incontrato nessuno perché è il loro lavoro farlo. Il caso che mi ha fatto arrabbiare è quello di De Rossi, perché io non ne sapevo nulla. La conferma di Iachini è stata decisa da me in accordo con i miei dirigenti. Il padrone della Fiorentina sono io, sono io che ci metto i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il patron della, Rocco, ha parlato del cambio in panchina e della suggestione Maurizio. Le sue parole Rocco, presidente della, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole riportate dal LabaroViola.it.– «Il contratto dinon scadeva alla fine della scorsa stagione. Io non ho mainessun allenatore ma ciò che non significa che Pradè e Joe Barone non hannonessuno perché è il loro lavoro farlo. Il caso che mi ha fatto arrabbiare è quello di De Rossi, perché io non ne sapevo nulla. La conferma diè stata decisa da me in accordo con i miei dirigenti. Il padrone dellasono io, sono io che ci metto i ...

