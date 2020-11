Fifa 21 – Disponibile la SBC della Ligue 1 (Di mercoledì 18 novembre 2020) EA Sports ha attivato nella serata del 18 novembre le sfide creazione rosa dedicata alla Ligue 1, una delle sfide dedicate agli interi campionati, così come accaduto negli anni precedenti Sono state però introdotte alcune novità rispetto al passato: La sfida adesso ha una scadenza, 32 giorni dopo il rilascio e non è più Disponibile L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 18 novembre 2020) EA Sports ha attivato nella serata del 18 novembre le sfide creazione rosa dedicata alla1, una delle sfide dedicate agli interi campionati, così come accaduto negli anni precedenti Sono state però introdotte alcune novità rispetto al passato: La sfida adesso ha una scadenza, 32 giorni dopo il rilascio e non è piùL'articolo proviene da FUT Universe.

