Fifa 21 | David Beckham in arrivo dal 4 dicembre!

Le voci circolavano online da qualche giorno, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale! Dopo 23 anni, l'ultima volta era stato su Fifa 98, David Beckham torna sulla copertina di Fifa! EA Sports rilascerà infatti una versione speciale, denominata Beckham Edition, equivalente alla Standard Edition, che avrà in copertina il campione inglese!

