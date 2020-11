FIFA 21: Annunciato il ritorno di David Beckham – Come riscattare la carta speciale per FUT 21 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con un comunicato, apparso sul sito ufficiale di FIFA 21, EA Sports ha Annunciato il ritorno del centrocampista inglese David Beckham nel roster ufficiale del simulatore calcistico. L’ex centrocampista del Real Madrid sarà disponibile nella popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team e nella modalità VOLTA Football. Inoltre è stato comunicato che tutti colore che giocheranno a FIFA 21 entro il 15 gennaio 2021 e a partire dal 15 dicembre riceveranno una carta speciale David Beckham non scambiabile per la modalità FUT 21. La carta in questione celebra il debutto del leggendario centrocampista inglese ne LaLiga con la casacca del Real Madrid nella Stagione ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con un comunicato, apparso sul sito ufficiale di21, EA Sports haildel centrocampista inglesenel roster ufficiale del simulatore calcistico. L’ex centrocampista del Real Madrid sarà disponibile nella popolare modalità21 Ultimate Team e nella modalità VOLTA Football. Inoltre è stato comunicato che tutti colore che giocheranno a21 entro il 15 gennaio 2021 e a partire dal 15 dicembre riceveranno unanon scambiabile per la modalità FUT 21. Lain questione celebra il debutto del leggendario centrocampista inglese ne LaLiga con la casacca del Real Madrid nella Stagione ...

