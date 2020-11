Federica Panicucci raddoppia anche quest’anno su Canale 5: Concerto dal Vaticano e Capodanno in musica (Di mercoledì 18 novembre 2020) Federica Panicucci si prepara a vivere un dicembre di grande ribalta anche quest’anno. La bella e brava conduttrice di Mattino 5, programma questo che sta ottenendo grandi successi in termini di ascolto superando spesso e volentieri il paludato Unomattina, sarà anche quest’anno alla guida di due appuntamenti storici del dicembre di Canale 5. Il primo è quel Natale in Vaticano che andrà in onda la vigilia di Natale sulla rete ammiraglia di casa Mediaset e l’altro è il Capodanno in musica, che verrà trasmesso da Canale 5 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. quest’anno però lo show di fine anno non avrà come teatro un’affollata piazza ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020)si prepara a vivere un dicembre di grande ribalta. La bella e brava conduttrice di Mattino 5, programma questo che sta ottenendo grandi successi in termini di ascolto superando spesso e volentieri il paludato Unomattina, saràalla guida di due appuntamenti storici del dicembre di5. Il primo è quel Natale inche andrà in onda la vigilia di Natale sulla rete ammiraglia di casa Mediaset e l’altro è ilin, che verrà trasmesso da5 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.però lo show di fine anno non avrà come teatro un’affollata piazza ...

