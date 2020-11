Federalberghi Confcommercio | costituito il gruppo di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è costituita ala Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo di. Ne fanno parte alcune delle più importanti strutture ricettive della provincia. Presieduta da Errico Falocco, già delegato per il Turismo dipunta a costruire un percorso basato sul dialogo interistituzionale, su progetti innovativi e sullo studio delle possibili strategie da adottare per rilanciare un settore fortemente in crisi. Ora più che mai. ‘Questa pandemia ha messo ko tutte le strutture ricettive – fa notare Falocco – e in particolare quelle che gestivano eventi e cerimonie che di fatto sono in lockdown da oltre un mese. E che già prima di questo secondo stop avevano dovuto fare i conti con un forte ...