Farmasanitaria aperta e proprietaria positiva | scatta il blitz nel Napoletano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Villaricca, in provincia di Napoli, la locale Stazione Carabinieri ha sanzionato con la chiusura amministrativa (5 giorni) e 288euro di multa, unadel centro cittadino. I carabinieri – allertati dal 112 – hanno controllato l’attività commerciale. La titolare, nonostante la positività al Covid, non aveva effettuato la prevista sanificazione e l’esercizio era aperto regolarmente. La donna non era all’interno, ma continuavano a lavorare nel negozio i famigliari conviventi non rispettando l’isolamento fiduciario. Informate le autorità sanitarie e amministrative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.