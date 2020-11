Fabian, show con la Spagna e ritorno a Napoli. L’agente: “Vuole vincere dei trofei” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Altra prestazione maiuscola per Fabian Ruiz con la sua Spagna contro la Germania in Nations League. Il centrocampista del Napoli, entrato al 12? al posto dell’infortunato Canales, ha partecipato alla netta vittoria per 6-0 degli uomini di Luis Enrique. L’ex Betis Siviglia ha lasciato la sua impronta nel match con ben tre assist e questa mattina ha ricevuto una pioggia di elogi sui quotidiani iberici: “Una gara magistrale”. Alvaro Torres, agente del centrocampista del Napoli, ha parlato del futuro del suo assistito sempre più al centro del progetto tecnico di Rino Gattuso. “Fabian è una persona con la testa sulle spalle, con una famiglia spettacolare, si lascia gestire, ascolta quello che gli si dice e c’è empatia reciproca. E oltre a questo c’è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Altra prestazione maiuscola perRuiz con la suacontro la Germania in Nations League. Il centrocampista del, entrato al 12? al posto dell’infortunato Canales, ha partecipato alla netta vittoria per 6-0 degli uomini di Luis Enrique. L’ex Betis Siviglia ha lasciato la sua impronta nel match con ben tre assist e questa mattina ha ricevuto una pioggia di elogi sui quotidiani iberici: “Una gara magistrale”. Alvaro Torres, agente del centrocampista del, ha parlato del futuro del suo assistito sempre più al centro del progetto tecnico di Rino Gattuso. “è una persona con la testa sulle spalle, con una famiglia spettacolare, si lascia gestire, ascolta quello che gli si dice e c’è empatia reciproca. E oltre a questo c’è ...

