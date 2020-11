F1, Robert Kubica sarà al volante dell’Alfa Romeo nelle prove libere di Sakhir e Abu Dhabi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non si è ancora conclusa la stagione di Robert Kubica. Il pilota polacco, infatti, tornerà di nuovo in azione nel corso delle prossime tappe del Mondiale di Formula Uno 2020. Da pilota di riserva del team Alfa Romeo sarà di scena nelle prove libere del venerdì in due dei tre gran premi rimanenti del campionato 2020. L’ex Renault e Williams sarà impegnato sia a Sakhir, in uno dei due Gran Premi del Bahrain e nel weekend finale del Gran Premio di Abu Dhabi del 13 dicembre. Robert Kubica ha confermato il suo prossimo impegno al volante dell’Alfa Romeo, dopo aver concluso il suo campionato in DTM. Quest’anno Kubica aveva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non si è ancora conclusa la stagione di. Il pilota polacco, infatti, tornerà di nuovo in azione nel corso delle prossime tappe del Mondiale di Formula Uno 2020. Da pilota di riserva del team Alfadi scenadel venerdì in due dei tre gran premi rimanenti del campionato 2020. L’ex Renault e Williamsimpegnato sia a, in uno dei due Gran Premi del Bahrain e nel weekend finale del Gran Premio di Abudel 13 dicembre.ha confermato il suo prossimo impegno al, dopo aver concluso il suo campionato in DTM. Quest’annoaveva ...

