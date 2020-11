Eurogamer.it cerca newser!

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Se scrivere di videogiochi è sempre stato un vostro desiderio eccoci di fronte all'occasione perfetta per provare ad entrare all'interno dello staff di.it.Attualmente siamo alla ridi:La posizione prevede un compenso e in caso di una collaborazione proficua c'è la possibilità di crescere all'interno del sito affiancando alla produzione di news anche articoli, recensioni, prove, guide, traduzioni e non solo (con retribuzioni ovviamente dedicate).Leggi altro...