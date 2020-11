EUR USD rompe il supporto chiave poiché l’inflazione dell’UE rimane bassa

Leggi su invezz

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il prezzo della coppia EUR/USD ha invertito i guadagni precedentigli operatori di mercato hanno reagito allainflazione europea, alla crisi di bilancio e ai dati sul mercato immobiliare americano. Viene scambiato a 1,1867, che è di pochi pips sotto il massimo intraday di 1,1890. EUR/USD crolla dopo i dati deboli delUEUnione Europea alle prese con unainflazione I prezzi al consumo in Europa sono rimasti ostinatamente bassi in ottobrela maggior parte dei Paesi ha continuato a combattere la nuova ondata del virus. Secondo Eurostat, i prezzi al consumo sono scesi di un tasso annuale dello 0,3% a ottobre, in linea con le stime degli analisti. Su base mensile, i prezzi sono aumentati dello 0,3%, un piccolo miglioramento rispetto allo 0,1% del mese ...