Estrazione SiVinceTutto 18 novembre | verifica schedina vincente

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 18 novembre 2020), al via l’settimanale che potrebbe far diventare uno di voi un fortunato vincitore. Rimani con nesso con noi per scoprire in tempo reale i numeri estratti questa sera, mercoledì 18. Ad oggi sono stati vinti 76.126.201 euro. Vuoi essere il prossimo? L’ultima grande vincita si è tenuta mercoledì 4, inaugurando il mese L'articolo proviene da www.meteoweek.com.