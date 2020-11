Estorsioni e droga | arresti dei carabinieri tra Napoli | Caserta e Roma

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalle prime luci dell’alba idel Comando Provinciale di, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo delle misure cautelari in carcere a. Le indagini hanno ricostruito la piena attività operativa del clan operante nelle aree urbane di via Cavalleggeri, via Coroglio, Agnano e Bagnoli nel settore dellee del narcotraffico. Controllo anche sui parcheggiatori abusivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Le indagini hanno ricostruito la piena attività operativa del clan operante nelle aree urbane di via Cavalleggeri, via Coroglio, Agnano e Bagnoli nel settore delle estorsioni e del narcotraffico.I carabinieri del Comando provinciale di Napoli sono impegnati, dalle prime ore di questa mattina, in un’operazione contro il clan Giannelli, considerato egemone nelle zone di Agnano, Bagnoli, via Cav ...