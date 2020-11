"Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più". Paolo Brosio, il dramma della sua baby-fidanzata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Torna a parlare Paolo Brosio, dopo l'infelice parentesi al Grande Fratello Vip. E in un'intervista a Novella 2000 si sbottona sulla sua fidanzata, più giovane di ben 42 anni. Quando gli chiedono se sia davvero innamorato della giovane modella, risponde: "È presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco". Poi, però, aggiunge una confessione sull'infanzia della ragazza che spiega perché lei abbia perso la fede, al contrario suo: "Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre - ricorda Brosio -. Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più. Per lei è stato un vero e proprio choc", rimarca. Un aneddoto doloroso, straziante. Infine, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Torna a parlare, dopo l'infelice parentesi al Grande Fratello Vip. E in un'intervista a Novella 2000 si sbottona sulla sua, più giovane di ben 42 anni. Quando gli chiedono se sia davvero innamoratogiovane mo, risponde: "È presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco". Poi, però, aggiunge una confessione sull'infanziaragazza che spiega perché lei abbia perso la fede, al contrario suo: "Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre - ricorda-. Erala mattina aile ha scoperto che nonpiù. Per lei è stato un vero e proprio choc", rimarca. Un aneddoto doloroso, straziante. Infine, ...

